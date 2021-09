La 4G dans le métro à Marseille n’arrivera pas avant 2023

Les Marseillais qui veulent la 4G dans le métro vont devoir encore patienter parce que ce ne sera pas disponible avant 2023. Il s’agit donc d’un énième retard pour le déploiement.

La 4G dans le métro à Marseille… en 2023

À l’origine, la 4G devait être disponible dans le métro à Marseille pour 2018. Puis ce fut décalé à 2019 et ensuite 2021. Cette année ne sera pas la bonne et les habitants de la cité phocéenne doivent maintenant attendre 2023. Et pour enfoncer le clou, ce sera à la fin de 2023.

« L’opérateur Bouygues Telecom a remporté le marché et a signé un contrat en janvier 2021 », a déclaré la RTM, la régie des transports à Marseille, auprès de 20 Minutes. Bouygues Telecom a confirmé séparément, en faisant savoir qu’il est « l’opérateur leader pour la couverture 4G du métro, ce qui signifie que nous allons réaliser les travaux pour ensuite accueillir les autres opérateurs, dans une logique de mutualisation des infrastructures ».

C’est donc Bouygues Telecom qui va s’occuper de l’installation de la 4G pour le métro à Marseille. Mais que les abonnés d’Orange, SFR et Free Mobile se rassurent : ils auront eux aussi accès à Internet. En effet, il s’agit d’une structure mutualisée, comme c’est le cas dans les autres métros de France où la 4G est déjà disponible (Paris, Lille, Lyon, etc).

Le Covid-19 comme explication du retard

Pourquoi un retard, au fait ? La RTM assure que c’est en rapport avec le Covid-19 et un processus de négociation du contrat « plus long que prévu ». Bouygues Telecom précise que « nous sommes dans la phase d’étude et de conception du projet » car celui-ci « est complexe ». L’opérateur ajoute que le projet « nécessite d’apporter la couverture 4G dans les tunnels et stations et de réaliser ces travaux sans aucune perturbation du trafic ». Viendra enfin l’étape des travaux avant la mise en service commercial en 2023.

La 4G pour le métro à Marseille sera en tout cas l’un des projets pour 2023. En effet, la RTM va proposer la même année la circulation de la première rame de métro automatique. « Tout cela va être concomitant. Pour autant, il n’est pas du tout prévu de repousser les choses sur la question de la 4G », assure la RTM.