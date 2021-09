Activision Blizzard signe un accord avec l’EEOC… pour enterrer les accusations de harcèlements et de discriminations

Activision Blizzard tente de réagir à sa façon aux accusations de harcèlements et de discriminations qui se sont soldées par une enquête de l’EEOC (Commission américaine pour l’égalité des chances en matière d’emploi), une autre enquête de la SEC, et une plainte d’un groupe de salariés devant une cour de justice californienne. Les avocats de Blizzard ont semble t-il bien travaillé puisque le groupe vient d’annoncer dans un communiqué qu’un accord a été conclu avec l’EEOC, un organisme qui avait pourtant vertement tancé Blizzard dans un rapport au vitriol.

Bobby Kotick a de quoi avoir le sourire: l’EEOC vient d’accepter un accord qui repose essentiellement sur le versement de quelques millions de dollars (un paille pour Blizzard) et un chapelet de bonnes intentions

Point d’achoppement de cet accord, Activision Blizzard s’engage à verser 18 millions de dollars pour indemniser les plaignants « éligibles » (tout est dans la définition du terme éligible ici). La somme restant après indemnisation sera reversée à des organismes de lutte contre le harcèlement ou de soutien aux femmes du secteur du JV (dans la plus pure tradition américaine du rachat des fautes par l’argent). Blizzard ajoute à ce volet financier une promesse : l’organisation du travail sera entièrement revue afin d’éviter la sale ambiance sexiste de ces dernières années. Un rapport sous forme de bilan sera produit chaque année et partagé directement avec l’EEOC.

Pour l’occasion, Bobby Kotick, le CEO d’Activision Blizzard, s’est fendu d’un petit billet de contrition : « Il n’y a pas de place, où que ce soit dans notre entreprise, pour la discrimination, le harcèlement ou l’inégalité de traitement de quelque nature que ce soit, et je suis reconnaissant aux employés qui ont courageusement partagé leurs expériences. Je suis désolé que quiconque ait eu à subir une conduite inappropriée, et je reste inébranlable dans mon engagement à faire d’Activision Blizzard l’un des lieux de travail les plus inclusifs, respectés et respectueux au monde ». On a failli verser une larme.