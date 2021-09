Free Mobile va améliorer son débit 4G, avec un gain jusqu’à 25%

Les abonnés de Free Mobile vont prochainement connaître une amélioration au niveau du débit avec une connexion 4G. L’opérateur parle d’un gain pouvant être de l’ordre de 25% dans le meilleur des cas.

Un meilleur débit pour la 4G de Free Mobile

Cette amélioration du débit en 4G+ chez Free Mobile sera possible grâce au déploiement sur une nouvelle bande de fréquence : 2 100 MHz (2,1 GHz). Jusqu’à présent, l’opérateur de Xavier Niel utilisait les fréquences 700 MHz, 1 800 MHz et 2 600 MHz. Il est possible de combiner les trois pour avoir une vitesse importante. Voilà maintenant que le 2 100 MHz va s’ajouter à la liste et ainsi permettre une évolution.

Au dernier comptage de l’Agence nationale des fréquences (ANFR), qui date du 1er septembre, Free Mobile disposait de 4 726 autorisations pour des sites en 2 100 MHz. Aucun d’entre eux n’était en service. Depuis, la situation a évolué et l’opérateur assure que le déploiement a commencé.

Il faudra donc voir si les abonnés mobiles vont réellement constater une différence au quotidien. Tout va dépendre du déploiement et du rythme de celui-ci. D’ailleurs, le déploiement va également continuer pour les autres fréquences. Il en va de même pour la 5G qui s’appuie sur d’autres fréquences.

Free enchaine en tout cas les annonces. Pour rappel, l’opérateur a récemment promis l’arrivée de la VoLTE (appels en 4G) pour la fin d’octobre. Il y aura aussi le VoWiFi (appels en Wi-Fi) pour bientôt, sans date précise pour l’instant.