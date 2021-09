Free Mobile prévoit aussi les appels Wi-Fi, en plus de la VoLTE

Le VoWiFi, à savoir les appels passant par le Wi-Fi, va devenir une réalité chez Free Mobile. Xavier Niel, patron de Free, l’a annoncé lors de la convention annuelle de l’opérateur.

Free Mobile va proposer les appels Wi-Fi

Il n’y a pas encore une date précise pour le lancement du VoWiFi chez Free Mobile. « Plusieurs paramétrages spécifiques sur les numéros d’urgence sont nécessaires et quelques soucis sont à régler », a confié Xavier Niel auprès d’Univers Freebox.

Ce support se fera en complément de la VoLTE, à savoir les appels en 4G. Pour le coup, Xavier Niel a déjà donné une date de sortie pour la VoLTE : ce sera pour la fin octobre. À voir maintenant si les appels Wi-Fi arriveront plus ou moins à la même période ou s’il faudra attendre un peu plus longtemps.

Il était en tout cas temps que Free Mobile se réveille concernant les appels Wi-Fi. Aussi bien Orange que SFR et Bouygues Telecom proposent ce support depuis plusieurs années maintenant. Cela permet de faire transiter les appels et SMS via le réseau Wi-Fi. C’est fort pratique pour les personnes qui captent mal ou ne captent pas du tout le réseau mobile de l’opérateur quand ils sont en intérieur.

Concernant Free, l’opérateur compte s’appuyer en partie sur ses répéteurs Wi-Fi Pop pour proposer le service aux abonnés. Ils joueront un rôle important.