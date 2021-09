Vie privée et Internet : le doxxing est désormais illégal en France

Le doxxing, c’est le fait de « divulguer les données personnelles d’un individu dans le but de lui nuire ». Autant dire que c’est malheureusement devenu une pratique courante sur internet, qui couvre d’ailleurs tous les champs idéologiques ou politiques. L’attentat contre Samuel Paty a pour origine une campagne de doxxing (la divulgation du nom et de l’établissement où travaillait le professeur), tout comme la publication de la liste des membres de la Ligue du LoL – une vraie-fausse affaire largement débunkée depuis et dont le dernier chapitre est la victoire aux Prudhommes de Nicolas Doucet -, publication qui a débouché principalement sur des licenciements secs sans autre forme de procès. Plus généralement, le doxxing participe assez clairement de la tendance récente au lynchage numérique (le Moyen-Age, pas mort).

Pour que les choses soient encore plus claires, le doxxing n’est pas caractérisé par les motivations de son auteur. Qu’il soit question de fanatisme à la base, de « simple » troll, de harcèlement, de SJW en goguette ou bien encore d’une vengeance personnelle, toute personne qui publie les données privées d’une autre personne sans son consentement et dans le but principal de lui nuire commet un acte de doxxing. Et désormais, commettre un doxxing est un délit en France. L’article l’article 223-1-1 du Code pénal punit les auteurs de Doxxing de peines pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende. Ces peines peuvent être alourdies à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende si le doxxing vise des personnes en état de vulnérabilité ou occupant certaines fonctions. Cela suffira t-il pour « pacifier » internet et les réseaux sociaux ? Pas sûr…