Inspiration4 : les touristes-astronautes de retour sur Terre ; succès total pour SpaceX

Qui arrêtera SpaceX ? Pionnier sur les lanceurs réutilisables (et à atterrissage vertical), leader sur le marché nord américain du lancement satellite, poids lourd déjà sur l’internet spatial à très haut débit, en partenariat avec la NASA pour la mission Artemis et le lointain voyage vers Mars, SpaceX vient de réussir sa première mission de « croisière spatiale ».

Durant trois jours, les astronautes Jared Isaacman (pilote et financier de la mission), Hayley Arceneaux (assistante médicale), Sian Proctor (Professeure des Sciences de la Terre), et Chris Sembroski (ancien pilote de l’armée de l’air) ont tourné en orbite à 575 km d’altitude (plus haut que la station spatiale internationale), ce qui a bien sûr une tout autre allure que les quelques dizaines de minutes en orbite proposées par Blue Origin ou Virgin Galactic. Rappelons en outre qu’Inspiration4 est la toute première mission spatiale sans aucun astronaute professionnel à bord, la quasi totalité des manoeuvres ayant été effectuées à partir du poste de commandement au sol.

