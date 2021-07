Blue Origin : Jeff Bezos atteint l’espace à bord du New Shepard

Le pari était d’importance : Jeff Bezos a dépassé la Ligne de Kármán à bord d’une fusée New Shepard. Après un décollage sans encombres à 15 heures (heure française), la fusée n’a mis qu’une poignée de minutes à rejoindre l’espace avec à son bord l’ex-CEO d’Amazon mais aussi Mark Bezos, le frère de Jeff Bezos, l’octogénaire et ancienne pilote de la NASA Wally Funk, ainsi qu’Oliver Daemen, qui à 18 ans est devenu la plus jeune personne à aller dans l’espace.



Après un court passage en orbite, le lanceur du New Shepard est revenu se poser à la verticale tandis que la capsule avec son équipage effectuait sa descente portée par un parachute. A 15h22 heure française, la capsule a touché le sol, et 8 minutes plus tard c’est un Jeff Bezos ivre de bonheur, stetson sur la tête, qui saluait la réussite de la mission et son retour sur Terre.

Jeff Bezos revient de l’espace, Stetson sur la tête. Un symbole américain 🤠🇺🇸 #BlueOrigin pic.twitter.com/Vxipw9Dz9k — Pascal Samama (@PascalSamama) July 20, 2021

Le premier vol habité de Blue Origin n’est pas seulement un succès en soi ; l’identité hautement symbolique des différents membres d’équipage transforme de fait cette mission en un évènement médiatique sans précédent, un évènement qui marque sans doute aussi une étape majeure dans le secteur du tourisme spatial.