Richard Branson réussit son premier vol spatial à bord du VSS Unity

Il l’a fait. Ce dimanche 11 juillet 2021 à 16h30 heure française, le milliardaire Richard Branson, fondateur de Virgin et de Virgin Galactic, s’est envolé à 90 km d’altitude à bord du VSS Unity. L’entrepreneur star était accompagné lors de ce vol par trois employés de Virgin Galactic ainsi que les deux pilotes du vaisseau.

A l’instar des précédents essais de vol, le VSS Unity a entamé sa folle montée en altitude à partir d’un énorme avion porteur. Arrivé à 15 km d’altitude, l’avion porteur a largué le VSS Unity qui a allumé ses moteurs et démarré son irrésistible ascension. Juste au dessus de la frontière de l’espace (80 km d’altitude selon la NASA), Richard Branson et les autres passagers du VSS Unity se sont retrouvés en apesanteur durant une poignée de minutes, après quoi le vaisseau a entamé sa descente. Le VSS Unity s’est ensuite posé sans encombres sur une piste située au Nouveau-Mexique.

Longtemps chahuté dans la course au tourisme spatial, Virgin Galactic vient de réussir un gros coup : Richard Branson est ainsi le premier entrepreneur à aller dans l’espace à bord d’un vaisseau fabriqué par sa propre société. Le 20 juillet prochain, Jeff Bezos rejoindra à son tour l’orbite terrestre à bord d’une fusée New Shepard de Blue Origin, mais l’ex-CEO d’Amazon sait déjà qu’il ne sera pas « The First ».