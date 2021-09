[Test] Xperia 1 III : (encore) du mieux en tout, et surtout en photo

La gamme des Xperia 1 (x) a fini par devenir une réelle alternative aux hauts de gammes de chez Apple, Samsung ou Xiaomi. A force de persévérance, de travail, et de choix technologiques enfin cohérents, Sony nous livre depuis le Xperia 1 II un flagship en relation avec le positionnement tarifaire, même si le mobile ne fait clairement pas parti du top en terme de rapport qualité-prix. Avec le Xperia 1 III, Sony nous promet du changement, et notamment sur l’un des rares points qui nous avait un peu déçu sur le précédent modèle : la photo. Après quelques jours de test, les bonnes impressions laissées par le Xperia 1 II se sont-elles confirmées ? La partie photo est-elle enfin au niveau des standards du haut de gamme ? Il est temps de passer au bilan :

Joli design pour un form-factor « différent »

Le Xperia 1 III se présente sous un form factor désormais bien connu… quoique toujours assez original. L’affichage en 20:9 reste une étrangeté dans le secteur très normé du smartphone, mais après plusieurs générations, il est peut-être temps de s’y faire. Le dos mat noir au rendu assez classieux et la quasi absence de bordure en façade – bon, encore deux très fines bandes noires en haut et en bas – rendent compte des améliorations générales du design. On peut le dire : le Xperia 1 III a une certaine allure. Concernant le confort d’usage, c’est aussi une réussite : le mobile tient bien en main et le format allongé n’est plus vraiment un soucis pour l’utilisation à une main, sachant que les icônes des apps, assez petites, peuvent facilement être placées dans la moitié basse de l’écran.

Un écran 4K qui impressionne

L’écran 4K du Xperia 1 III propose un affichage de haute volée. Outre le piqué forcément impeccable (643 ppp de densité), la dalle affiche des couleurs vibrantes et justes. Dans les jeux, c’est vraiment l’extase : jamais Genshin Impact ne nous aura paru aussi détaillé. Idem sur les vidéos YouTube et les films où le traitement HDR fait des merveilles. Les couleurs sont globalement fidèles, quoique tirant légèrement sur le bleu. Cette très belle dalle est protégée par un verre Gorilla Glass Victus, mais bien évidemment, nous n’avons pas été assez « courageux » pour la mettre à l’épreuve. Après tout, notre modèle de test ne nous appartient pas ;) La fréquence d’affichage en 120 Hz est disponible, mais seulement en passant dans les paramètres (sauf sur les jeux, via l’Optimiseur de Jeu). Au final, il est juste dommage de ne pas pouvoir baisser cette définition 4K en sortie, qui pompe forcément sur l’autonomie.

A fond sur le son

La partie audio n’est pas à la traine de cette dalle Premium. Le rendu sonore stéréo est très convaincant (son équilibré et sans saturation même à gros volume), et c’est encore mieux au casque, sachant que Sony est l’un des rares fabricants qui propose encore un port Jack ! Au casque, ce Xperia 1 III est même le smartphone le plus convaincant que nous ayons testé à ce jour. Petit bonus supplémentaire, un mode Vibration Dynamique apporte un retour « haptique » en lien avec le rendu sonore. Les résultats ne sont pas toujours « ouffissimes » loin s’en faut (c’est même souvent parasite sur les séries Netflix, mais avec les jeux, l’effet est vraiment sympatoche.

Des performances globales sans accrocs

Les performances globales de l’engin sont à la hauteur des composants embarqués : le Snapdragon 888 épaulé par 12 Go de RAM assure une fluidité de tous les instants ainsi qu’une interface sans aucun accrocs. Les applications les plus lourdes, à l’instar des jeux, fonctionnent à leur plein rendement, et comme si cela ne suffisait pas, l’Optimiseur de Jeu permet d’affiner encore les performances : ce menu de paramétrage (dédié jeu donc) est accessible via une petit icone située en haut à gauche de l’écran. Capture d’écran, choix d’un mode de performance, réglage fin (jusqu’à la libération de la RAM ou l’optimisation du Micro intégré pour le chat vocal), réglage du type de l’image (standard ou jeu), multitâche (second écran affiché en miniature), les possibilités sont larges. En revanche, avec le 120 Hz activé, les jeux les plus gourmands font vite monter la température. Le dos de l’appareil reste tout de même nettement moins brûlant que celui de mon iPhone 12 Pro en pleine partie de Genshin Impact. Presqu’un bon point au final.

Photo : Sony, le retour

La partie photo nous avait passablement déçue sur le Xperia 1 II. Heureusement, Sony a revu sa copie de façon assez radicale. On retrouve l’app photo toujours aussi bien pensée, mais la qualité d’image fait un bond. Ok, les clichés manquent toujours un poil de piqué, mais les couleurs sont vraiment fidèles, et le rendu global reste très agréable à l’œil. Les trois capteurs photo du 1 III sont des 12 megapixels, mais les similitudes s’arrêtent à la définition du capteur : on trouve en effet un grand-angle 12 megapixels (f/1,7), un ultra grand-angle 12 megapixels (f/2,2), un téléobjectif 12 megapixels avec focale variable de 70 à 105 mm, et même un capteur ToF (Time of Flight/Temps de vol), pour le calcul de la profondeur et l’amélioration de l’autofocus.

Le mode Macro est très efficace

Toujours un léger manque de piqué, mais des couleurs très fidèles

Le mode Macro s’est avéré très efficace (même si la distance avec le sujet reste toujours trop élevée pour que l’on puisse parler de vraie Macro), mais ce sont les clichés en faible lumière qui nous ont vraiment scotché. Sur ce point, le Xperia 1 III fait mieux que la concurrence (en tout cas la concurrence des appareils que nous avons testé). Notre cliché de test (le tableau ci-dessus) montre un très faible niveau de bruit pour ce type de cliché, des détails préservés, et ce sans aucun recours à un éclairage déporté ! Vraiment chapeau !

Les clichés en basse lumière offrent des résultats vraiment convaincants

Enfin, et ce n’est pas une nouveauté, il faut aussi féliciter les concepteurs de l’application photo du Xperia, une app qui propose une interface et des options adaptées aux différents usages : mode Basic pour ceux qui veulent aller vite mais avec un peu de réglages accessibles, mode Auto pour ceux qui laissent l’appareil décider des paramètres en fonction de l’analyse des conditions d’éclairage et d’exposition et plusieurs modes qui débrayent une foultitude de paramètres pour les plus minutieux et les vrais photographes/vidéastes. Seul bémol, le capteur de 8 mégapixels en façade est une petite catastrophe, et fait presqu’incongru sur un appareil de ce niveau. Les perfs en enregistrement vidéo sont en revanche raccord : le Xperia 1 III filme en 4K jusqu’à 120 i/s, et en Full HD à 240 i/s.

Autonomie dans les clous, mais pas plus

L’autonomie du Xperia 1 II se situe dans la moyenne des smartphones de ce tarif, soit une bonne quinzaine d’heures en usage standard, ou une petite douzaine d’heures avec l’affichage 120 Hz.

Conclusion : meilleur en tout, mais pas le meilleur de tous

Conclusion : ce nouveau Xperia série 1 confirme les efforts du précédent modèle, et une nouvelle fois ici, l’originalité de ce smartphone n’est plus un cache-misère. Assez beau, vraiment performant, doté d’une dalle 4K de haut niveau, formidable sur la partie sonore, et presqu’emballant sur la partie photo (malgré des clichés qui manquent encore de détails), blindé de bonnes idées au plan logiciel, le Xperia 1 III est un flagship qui fait honneur à la marque Sony, même si au tarif proposé, la pilule risque fort d’être toujours aussi dure à avaler.

Le Sony Xperia 1 III est disponible à partir de 1289€ sur Amazon, Boulanger, Fnac et Darty

