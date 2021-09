Google diffuse la 1ère pub du Pixel 6 avec des prises en main

Google commence doucement mais sûrement le marketing autour du Pixel 6 avec la première publicité. Le spot de 30 secondes permet d’ailleurs d’avoir un nouvel aperçu avec notamment des prises en main.

Le premier plan sur le Pixel 6 dans la publicité montre le smartphone avec l’écran face à une table. C’est l’occasion de voir le bloc photo à l’arrière qui dépasse sur toute la longueur. « Et si les smartphones n’étaient pas seulement intelligents. Et si votre téléphone vous voyait pour qui vous êtes en apprenant, en évoluant et en s’adaptant », indique la réclame de Google. Elle se termine avec le slogan « Pour tout ce que vous êtes ».

Google a officialisé le mois dernier le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Mais le groupe s’est contenté de présenter des images des deux smartphones, ainsi qu’évoquer la présence de la puce Tensor. La société reste pour l’instant muette concernant les caractéristiques techniques, de « vraies » prises en main, des vidéos présentant les téléphones sous tous les angles et plus encore. Il faudra attendre le courant de l’automne pour découvrir tous les détails.

Contrairement au Pixel 5a, les Pixel 6 et 6 Pro seront disponibles en France. Il n’y a pas encore une information précise concernant le prix. Mais un cadre de Google a déjà fait savoir que ça « va coûter cher ».