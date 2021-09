Windows 11 : une pub a bloqué le menu Démarrer et la barre de tâches

Les utilisateurs avec Windows 11 ont connu une mauvaise expérience avec un blocage du menu Démarrer et de la barre de tâches. Microsoft a reconnu le problème, sans pour autant entrer dans les détails. Un développeur a toutefois découvert l’origine du bug : une publicité.

Microsoft a récemment récemment voulu faire la promotion de l’intégration de son service Teams avec Windows 11. Le problème est que la publicité en question a fait plus de dégâts qu’autre chose, au point de bloquer le processus Explorer, ce qui a eu un impact sur le menu Démarrer et la barre de tâches.

Le développeur Daniel Aleksandersen explique que le composant IrisService (qui fait partie de la recherche de Windows 11) a téléchargé un petit fichier. Celui-ci contenait un message pour faire la publicité de Microsoft Teams et devait s’afficher chez les utilisateurs. Mais pour une raison surprenante, Microsoft a mal fait son travail et son service de cloud a mal délivré un fichier JSON, ce qui a provoqué le blocage.

Certes, Windows 11 est encore en phase de bêta et qui dit bêta dit de potentiels problèmes. Mais c’est assez gênant dans le cas présent. Le menu Démarrer et la barre de tâches sont deux éléments essentiels sur Windows, et le fait qu’un simple fichier puisse le bloquer n’est pas rassurant.

Microsoft a déjà dit que Windows 11 sera disponible en version finale le 5 octobre prochain. Il faut maintenant espérer qu’un tel scénario ne va pas se produire avec le grand public.