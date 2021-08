Microsoft prévient : les versions tests de Windows 11 vont devenir instables

Microsoft prévient les testeurs de Windows 11 que les versions à venir vont avoir davantage de bugs et donc être plus instables. Mais c’est « normal » afin de bien préparer le terrain et avoir un système d’exploitation stable au lancement à l’automne.

Dans un e-mail aux testeurs de Windows 11, Microsoft invite à changer le canal et passer de Dev à bêta, du moins pour ceux qui veulent une expérience relativement correcte/stable. « Si vous souhaitez bénéficier de builds plus fiables de Windows 11 liées à la prochaine version, veuillez modifier votre appareil vers le canal bêta via les paramètres du programme Windows Insider », indique Microsoft dans un courriel relayé par Windows Latest.

Microsoft utilisera le canal Dev pour tester les fonctionnalités expérimentales et non annoncées, tandis que le canal bêta sera en lien avec la prochaine version qui a pour nom Windows 11 version 21H2.

Il n’y a pas plus de détails concernant les bugs en question ni quand la prochaine build de Windows 11 sera disponible au téléchargement. Pour ce qui est de la version finale, ce sera pour cet automne, avec normalement une disponibilité pour le mois d’octobre. Mais Microsoft n’a pas encore officialisé publiquement cette date. Le créneau de sortie est toutefois évoqué chez certains partenaires, dont Intel.