Instagram : donner sa date de naissance va devenir obligatoire

Si vous voulez continuer à utiliser Instagram, il va falloir communiquer votre date de naissance au réseau social. C’est déjà une obligation pour les nouveaux comptes depuis 2019. Désormais, tous les comptes (anciens comme nouveaux) ne vont pas y échapper.

Pourquoi Instagram veut-il votre date de naissance ? Le groupe explique que cette information « nous permet de créer de nouveaux éléments de sécurité pour les jeunes et de nous assurer que nous offrons les bonnes expériences au bon groupe d’âge ». Il faut comprendre par là qu’Instagram va pouvoir personnaliser les suggestions de chacun, en proposant du contenu approprié selon l’âge. On imagine bien que certains contenus ne sont pas forcément adaptés à un jeune public, d’où l’intérêt de ne pas lui suggérer tel et tel compte.

Un message va s’afficher en ouvrant l’application d’Instagram, vous invitant à communiquer votre date de naissance. La notification va régulièrement s’afficher pour ceux qui ne communiquent pas l’information. À partir d’un certain moment (il n’est pas précisé quand exactement), l’utilisateur ne pourra plus profiter de l’application. La seule solution sera de partager sa date de naissance.

Que se passe-t-il pour ceux qui mentent sur leur âge et donc leur date de naissance ? Le réseau social dit qu’il utilise depuis peu de l’intelligence artificielle pour déterminer votre âge. Si vous n’êtes pas honnête et qu’Instagram le remarque, vous allez avoir le droit à une série d’options pour vérifier votre âge.

Concernant les utilisateurs qui ont déjà communiqué leur date de naissance, mais se sont trompés, Instagram fait savoir qu’il développe un système qui leur permettra de faire une modification.