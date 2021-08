La nouvelle PS5 a un dissipateur de chaleur plus petit

Sony commercialise depuis peu une nouvelle PS5 qui se veut plus légère et cela s’explique par un dissipateur de chaleur plus petit. Sony n’a rien communiqué à ce sujet, mais une vidéo de démontage de la console permet de voir le changement.

Ancien dissipateur à gauche, nouveau à droite

Un dissipateur de chaleur plus petit dans la nouvelle PS5

Le YouTubeur Austin Evans a pu mettre la main sur la nouvelle PS5, a démonté la console et a remarqué le dissipateur de chaleur plus petit. On comprend maintenant pourquoi la console fait 300 grammes de moins que le modèle original.

Il est difficile de savoir pourquoi Sony a changé le dissipateur de chaleur, surtout maintenant. La PS5 a vu le jour en novembre dernier, était-ce réellement nécessaire de proposer dès maintenant un nouveau modèle avec une révision interne ? Sony juge que la réponse est oui. En tout cas, le nouveau modèle est plus chaud que celui-ci d’origine, selon des tests d’Austin Evans. C’est de l’ordre de 3 à 5 degrés. Ce n’est pas énorme, mais il est tout de même important de le signaler.

Sony utilise le dissipateur pour refroidir la PS5 et la console dispose d’un caloduc dont la forme et le flux d’air sont conçus pour créer le même niveau de performance qu’une chambre à vapeur. Le dissipateur, la plaque de cuivre dur et les ailettes de dissipation en aluminium occupent un espace considérable à l’intérieur de la console et contribuent largement à sa taille globale.

Une révision moins intéressante ?

À l’arrivée, la nouvelle PS5 semble moins bonne que le modèle d’origine, au vu de la température en hausse. Le nouveau modèle est déjà en vente dans quelques pays, dont au Japon et en Australie. Elle serait aussi arrivée en France depuis peu. Le modèle d’origine ne devrait plus être produit à partir de maintenant.