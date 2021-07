Une nouvelle PS5 Digital Edition, avec comme identifiant CFI-1100B, a fait son apparition et a la particularité d’être plus légère que le modèle d’origine (CFI-1000B). Le nouveau modèle pèse 3,6 kg, contre 3,9 kg pour le modèle d’origine.

C’est le site japonais de Sony qui liste un manuel (ici et là) pour la fameuse PS5 Digital Edition (CFI-1100B) qui se veut plus légère. On y apprend que le nouveau modèle comprend une nouvelle version de la vis qui relie la console au support, permettant de la positionner verticalement ou horizontalement sur une surface.

Difficile de dire pour l’instant ce qui explique les 300 grammes de moins entre les deux modèles. Sony n’a rien communiqué sur le sujet, bien que le manuel apparaisse déjà sur son site.

Il arrive que les constructeurs de consoles proposent des révisions, sans forcément alerter le public. Cela s’explique par des changements internes qui n’ont pas d’impact particulier sur les performances. Avec la PS4 par exemple, Sony a déjà proposé plusieurs révisions, avec certains modèles qui étaient plus discrets au niveau du niveau ventilateur.

À voir maintenant quand Sony évoquera (ou non) publiquement cette fameuse PS5 Digital Edition (CFI-1100B) qui se veut plus légère. C’est surtout cette histoire de poids qui est intrigante, plus que le fait que Sony prépare une révision.