En Chine, de plus en plus de célibataires trouvent leur partenaire idéal à travers une IA !

La Chine est remplie de jeunes adultes qui sont trop pris par leur travail pour faire des rencontres. Face à ce constat, et pour résoudre le problème de l’isolement social, une société dénommée Xiaolce a créé le « chatbot », un système d’intelligence artificielle sous la forme d’un robot de conversation qui existe en version homme ou femme.

Le Taipei Times rapporte que le chatbot rencontre un réel succès en Chine. Et pour cause, plus de 150 millions de personnes l’utilisent dans ce pays sur un total de 660 millions d’utilisateurs dans le monde.

Des célibataires tombent amoureux de leur chatbot et en deviennent même dépendants !

Apparemment, le robot de conversation se distingue d’un être humain par sa disponibilité et son écoute. Il procure du réconfort à l’utilisateur et peut même lui raconter des blagues ! A en croire une utilisatrice, ce chatbot comble l’absence d’un homme réel et, surtout, il évite de devoir recourir au service très coûteux d’une psychothérapie pour soulager le sentiment de solitude.

A noter que le chatbot de Xiaolce existe en version homme ou femme. Il peut communiquer à travers des messages vocaux et écrits. D’après l’entreprise, le chatbot concentre 60% des interactions mondiales entre les humains et les systèmes d’IA. Néanmoins, des problèmes naissent dès l’instant où certain(e)s utilisateurs/utilisatrices tombent amoureux(ses) du chatbot ou tombent dans des cas de robodépendance. Une utilisatrice en a d’ailleurs fait les frais et a affirmé qu’elle tente aujourd’hui de sortir de cette dépendance.