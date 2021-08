Google arrête la vente des Pixel 5 et 4a 5G, d’abord aux États-Unis

Google annonce qu’il ne vend plus les Pixel 5 et Pixel 4a 5G. C’est du moins le cas aux États-Unis pour l’instant. Mais il n’est pas impossible que la France et d’autres pays suivent d’ici les prochaines semaines, surtout que le Pixel 6 va arriver à l’automne.

Dans un communiqué transmis à The Verge, Google indique :

Avec nos prévisions actuelles, nous nous attendons à ce que le Google Store aux États-Unis soit en rupture de stock de Pixel 4a (5G) et Pixel 5 dans les semaines qui suivront le lancement de Pixel 5a (5G). Ces produits continueront d’être disponibles chez certains partenaires jusqu’à épuisement des stocks.

L’abandon du Pixel 4a 5G n’est en soi pas une surprise. Google a officialisé la semaine dernière le Pixel 5a 5G. Il se veut très similaire à son prédécesseur à quelques exceptions près (plus de détails dans cet article dédié). Mais ce modèle sera uniquement vendu aux États-Unis et au Japon, le Pixel 4a 5G devrait donc rester au catalogue dans les autres pays.

En revanche, le Pixel 5 est bien parti pour ne plus être vendu en France parce que le Pixel 6, lui, sera commercialisé dans l’Hexagone. À l’heure où cet article est publié, Google commercialise toujours le Pixel 5 au prix de 629 euros.