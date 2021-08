[Test] Beats Studio Buds : les premiers intras ANC de Beats sont une réussite

Les Beats Studio Buds sont les intras de toutes les « premières » pour Beats : premiers True Wireless ANC (réduction de bruit active), premiers intras de la marque à lâcher le port Lightning pour l’USB Type-C, et cette fois une large ouverture vers l’écosystème Android malgré la paternité d’Apple (compatibilité Google Fast Pair et Android Find My Device). Autant de nouveautés pour un même modèle, c’est à priori très bien, mais qu’en est-il du confort, du son et de l’usage au quotidien ?

Un design sans audace

Sur le plan du design, les Beats ressemblent un peu (beaucoup ?) aux intras présentés ces derniers temps par plusieurs fabricants (Enco Buds d’Oppo, Galaxy Buds Pro de Samsung, Redmi Buds 3 Pro de Xiaomi, etc.). On se retrouve donc avec une coque-chargeur blanche rouge ou noire en forme de petit galet tout lisse, une coque qui contient deux écouteurs wireless. 3 paires d’embouts de tailles différentes sont livrées avec les intras. La pose des Beats Studio Buds ne pose pas de soucis particulier.

Personnellement, j’ai encore ressenti un bel effet ventouse dans les oreilles malgré le design de ce modèle sensé éviter ce genre de désagrément , mais d’autres personnes de mon entourage à qui j’ai fait essayer l’appareil n’ont ressenti aucune gêne (tout le monde n’a pas le même pavillon d’oreille…).

Simple comme un clic

L’appairage avec l’iPhone et toujours aussi simple : un simple appui prolongé sur le petit bouton à l’intérieur de la coque (avec les écouteurs dedans), et les Beats Studio Buds sont immédiatement reconnus par mon iPhone 12 Pro, la petite animation en prime. Sur Android, il faut encore en passer par les paramètres Bluetooth du smartphone (pas de puce H1 ou W1). En terme d’ergonomie, Beats est allé au plus simple : la partie visible des écouteurs agit en fait comme un bouton pression. Un clic permet de mettre en pause, deux clics rapides pour passer au morceau suivent et trois clics pour revenir au morceau précédent. Et le volume ? On peut le gérer seulement à partir de l’iPhone ou du smartphone Android, ce qui n’est pas des plus pratiques.

Pas pour tous les usages

Au niveau des usages, il semble rapidement clair que le Beats Studio Pro n’est pas adapté pour toutes les catégories d’utilisateurs. Dans certaines apps comme les jeux, la latence sonore est malheureusement particulièrement audible. Vous êtes gamer mobile ? Oubliez donc ce modèle. Etrangement, plus aucune latence sur YouTube, ce qui laisse comprendre que le casque s’adapte à certains contenus… et pas à d’autres (et donc, pas avec les jeux …). L’usage kit main libre est tout aussi déconseillé : la voix de son interlocuteur est la plupart du temps inaudible, encore plus en extérieur. En revanche, c’est du tout bon avec Apple Music et les flux audio en général, d’où qu’ils viennent. L’ANC fonctionne bien, même si en extérieur un poil bruyant, on entend tout de même un petit quelque chose (en volume moyen). Pour des raisons de sécurité, il est vraiment déconseillé de le porter à haut volume (ANC activé) tout en arpentant les rues (impossible d’entendre arriver une voiture dans ce cas).

Un rendu sonore équilibré et qualitatif

Concernant le rendu sonore donc, les Beats Studio Pro s’en sortent mieux qu’avec les honneurs. Les basses tonitruantes et envahissantes, longtemps la « signature » de Beats, laissent ici la place à un rendu sonore nuancé et équilibré, sur les graves, les médiums et même les aigus (parfois un peu trop métalliques pour ces derniers). En outre les voix ont une belle présence. Essayé avec différents genres musicaux, ces intras ont démontré une réelle capacité d’adaptation. Les orchestres symphoniques ou les nappes de synthé ne finissent pas en bouillie, les instrus d’un Jazz live semblent percer l’espace, et cerise sur la membrane, les morceaux un peu plus pêchus retrouvent la fameuse « basse Beats », comme si ces intras savaient quand envoyer la sauce au bon moment. Sur le son Spatial Audio, le résultat est franchement très bon, avec une localisation des différentes sources sonores vraiment convaincante.

Autonomie : un son qui dure

Les Beats Studio Buds sont de véritables marathoniens : comptez environ 8 heures sur une charge (5 heures avec ANC activé) à quoi il faut rajouter 3 charges supplémentaires via la coque-chargeur. Cela nous fait donc 32 heures d’écoute en totale autonomie.

Conclusion : excellent sur l’essentiel

Les Beats Studio Buds changent pas mal de choses dans l’univers de la marque (ANC, USB-type C), mais c’est finalement sur les fondamentaux que ces intras se montrent le plus solide, ce qui est finalement l’essentiel : confort et facilité d’usage, rendu sonore qualitatif pour un modèle de ce type (et de ce prix), grosse autonomie, il n’en faut pas plus aujourd’hui pour prétendre à l’excellence sur le segment des intra auriculaires True Wireless.

Les beats Studio Buds sont disponibles au prix de 149,95€ sur Amazon, Darty, Fnac ou Cdiscount

➡️ Voir tous les prix des écouteurs beats Studio Buds (version rouge beats) sur notre comparateur de prix

➡️ Voir tous les prix des écouteurs beats Studio Buds (version noire) sur notre comparateur de prix

➡️ Voir tous les prix des écouteurs beats Studio Buds (version Blanche) sur notre comparateur de prix