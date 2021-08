Windows 11 : Microsoft propose les premiers fichiers ISO

Microsoft propose aujourd’hui au téléchargement les premiers fichiers ISO pour Windows 11. Les utilisateurs peuvent ainsi télécharger le système d’exploitation pour faire une installation propre.

Comme on peut s’en douter, les fichiers ISO concernent pour l’instant la version bêta de Windows 11. Microsoft propose de télécharger quelques builds, dont la dernière en date (22000.132). Il vous suffit pour cela de vous rendre sur cette page, vous connecter avec votre compte Microsoft (en vous assurant au préalable d’être inscrit au programme Windows Insider), et de choisir votre édition. Une fois que c’est fait, vous n’avez plus qu’à cliquer sur le bouton « Confirmer », choisir la langue, cliquer encore sur le bouton « Confirmer » et initier le téléchargement. Il y a uniquement la version 64 bits du système d’exploitation,

Les fichiers ISO de Windows 11 ne vous seront pas forcément utiles si vous avez déjà installé le nouveau système d’exploitation en passant par Windows Update depuis Windows 10. En revanche, ils peuvent l’être si vous êtes encore sur Windows 10 et vous voulez bien faire la mise à niveau.

Faut-il installer Windows 11 sur son ordinateur ? Le faire sur votre machine principale n’est pas forcément une bonne idée, bien que Windows 11 soit très stable pour une bêta. La meilleure solution est de l’installer sur une autre partition ou un autre ordinateur. Quant à la version finale, elle arrivera dans le courant de l’automne. Cela devrait être pour le mois d’octobre, bien que Microsoft ne soit pas aussi précis, du moins pour l’instant.