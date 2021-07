Windows 11 devient disponible sur le canal bêta

La build 22000.100 de Windows 11 est maintenant disponible en bêta pour les membres du programme Windows Insider. Les versions tests du nouveau système d’exploitation étaient jusqu’à présent uniquement sur le canal Dev.

Ceux qui sont sur le canal Dev ont déjà la build 22000.100, et ce depuis une semaine maintenant. Microsoft propose maintenant cette version de Windows 11 en bêta, jugeant qu’elle est assez stable pour une pré-version. D’ailleurs, Microsoft invite les utilisateurs qui sont sur le canal Dev et souhaitent un peu plus de stabilité à basculer sur le canal bêta. Ils auront moins de mises à jour, mais celles disponibles sont censées être plus stables.

Pour tester la bêta de Windows 11, inscrivez-vous au programme Windows Insider. Une fois que c’est fait, lancez Windows 10 et naviguez dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Programme Windows Insider. Suivez les instructions à l’écran pour lancer le téléchargement.

Si vous avez déjà Windows 11 grâce au canal Dev et souhaitez faire la bascule, allez dans Paramètres > Windows Update > Programme Windows Insider, cliquez sur « Choisir vos paramètres Insider » et sélectionnez « Canal bêta ».

Microsoft a déjà dit que Windows 11 sera disponible en version finale à la fin de l’année, sans plus de précision. Plusieurs indices ont déjà suggéré que la sortie interviendra au mois d’octobre.