Xiaomi présente CyberDog, son premier robot-chien

En plus d’annoncer le Mix 4, Xiaomi lève le voile sur CyberDog, son tout premier chien-robot. Le design peut rappeler le robot Spot de Boston Dynamics dans les grandes lignes.

CyberDog, le robot-chien de Xiaomi

Le « cerveau » du CyberDog est constitué de l’imposant module Jetson Xavier NX de Nvidia, qui comprend 384 cœurs CUDA, 48 cœurs Tensor, six cœurs Carmel pour le CPU et deux cœurs dédiés à l’apprentissage profond. Ce module récupère et traite les informations provenant des 11 capteurs du robot-chien, ce qui permet et informe le robot sur ses déplacements dans le monde. Ce mouvement utilise les servos développés par Xiaomi pour réaliser des figures comme des saltos arrière et d’autres mouvements à grande vitesse jusqu’à 3,2 m/s (11,5 km/h).

Tout le réseau de capteurs s’appuie sur plusieurs caméras. Elles sont positionnées directement sur le corps du robot. Il y a notamment un capteur de profondeur Intel RealSense D450 qui permet de suivre les objets et d’éviter les obstacles. Selon Xiaomi, ce capteur offre la possibilité au robot de suivre son propriétaire et d’éviter des pièges sur le parcours.

On retrouve également la détection vocale. Il est possible de réveiller le robot-chien avec une commande vocale et réaliser des actions avec d’autres mots. Côté connectiques, Xiaomi propose trois ports USB-C et un port HDMI. Cela permet aux développeurs d’ajouter du matériel ou d’embarquer leurs propres logiciels.

Prix et disponibilité

Le CyberDog de Xiaomi sera disponible prochainement en Chine pour 9 999 yuans (1 315 euros). Il y aura uniquement 1 000 exemplaires disponibles au lancement. Et encore, le robot sera uniquement mis à disposition auprès des ingénieurs, passionnés et fans de la marque. Reste à savoir maintenant si Xiaomi proposera son produit au grand public un jour ou l’autre. Encore faut-il trouver un réel intérêt pour l’usage au quotidien. On peut donc imaginer que le constructeur chinois ne focalise pas vraiment sur une sortie publique.