Xiaomi annonce le Mix 4 et sa caméra frontale invisible

Xiaomi a officialisé aujourd’hui le Mix 4, son nouveau smartphone haut de gamme qui dispose d’une caméra frontale sous l’écran. La marque assure qu’elle se veut invisible.

Présentation du Xiaomi Mix 4

Le Mix 4 de Xiaomi dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2 400 x 1 080 pixels. Le taux de rafraichissement est de 120 Hz. La dalle se veut aussi compatible avec le HDR10+ et le Dolby Vision. Sous le capot, le smartphone a le droit à la puce Snapdragon 888+, 8 ou 12 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go d’espace de stockage.

Un autre élément important est la batterie : elle fait 4 500 mAh. Xiaomi indique que son smartphone supporte la charge filaire jusqu’à 120 W et la charge sans fil jusqu’à 50 W. Il suffit de 21 minutes pour avoir une charge complète en mode filaire et 45 minutes en mode sans fil selon la marque. Le groupe évoque aussi un mode Boost qui permet de charger en 15 minutes en mode filaire et en 28 minutes en sans fil. Mais on imagine que ce mode dégrade sérieusement la batterie sur le moyen/long terme. À utiliser donc en cas de réelle nécessité.

Côté photo, le téléphone dispose de trois capteurs à l’arrière. Le premier capteur principal fait 108 mégapixels. Il y a ensuite un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels (zoom optique x5, zoom numérique x50 et stabilisation optique). Le fameux capteur photo frontal « invisible » du Mix 4 fait 20 mégapixels pour sa part.

Pour le reste, on retrouve un port USB-C, un capteur d’empreintes sous l’écran, le support de la 5G, le NFC et un capteur infrarouge. L’appareil tourne sous Android 11 avec la surcouche MIUI de Xiaomi. Citons par ailleurs des haut-parleurs stéréo certifiés Hi-Res Audio, mis au point par Harman Kardon.

Prix et date de sortie

Xiaomi a pour l’instant annoncé la disponibilité du Mix 4 en Chine et uniquement pour ce pays. Ce sera dès le 16 août. Voici les prix selon les modèles :