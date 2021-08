Affaire Activision Blizzard : le président de Blizzard quitte ses fonctions

Face à la grogne et aux révélations plus accablantes les unes que les autres (qui ont entrainé elles-mêmes une chute du cours de l’action), la direction d’Activision Blizzard commence (enfin ?) à trembler sur ses bases. Le CEO Bobby Kotick est parvenu à garder son poste dans la tempête, mais le président de Blizzard J. Allen Brack a quitté la société plus tôt dans la matinée.

J Allen Brack, désormais ex-président de Blizzard

Ce dernier a publié un communiqué où il félicite par avance ses successeurs, Jen Oneal et Mike Ybarra (un ancien de chez Xbox) : « Je suis convaincu que Jen Oneal et Mike Ybarra assureront le leadership dont Blizzard a besoin pour réaliser son plein potentiel et accélérer le rythme de son changement. Je prévois qu’ils le feront avec passion et enthousiasme et qu’on peut leur faire confiance pour diriger (la société, Ndlr) avec les plus hauts niveaux d’intégrité et d’engagement envers les composantes de notre culture qui rendent Blizzard si spécial. »

Rappelons que depuis plusieurs semaines, une plainte pour harcèlement et discriminations (du DFEH) ainsi que plusieurs témoignages sordide de salariés ou d’ex-salariés de Blizzard brossent le tableau d’un studio gangréné par une culture d’entreprise aussi toxique que sexiste.