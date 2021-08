Jungle Cruise en streaming et au cinéma : un tiers des revenus vient de Disney+

Jungle Cruise, le nouveau film avec Dwayne Johnson et Emily Blunt, est sorti simultanément au cinéma et sur Disney+. Et l’arrivée en streaming se veut payante, avec les revenus de Disney+ qui représentent un tiers des revenus totaux.

Un tiers des revenus avec Disney+

Disney annonce que Jungle Cruise a généré 91,8 millions de dollars au box-office dans le monde depuis sa sortie, dont 30 millions de dollars venant de Disney+. La raison est simple : l’accès est payant depuis la plateforme de streaming. Le film est facturé 29,99 dollars aux États-Unis et 21,99 euros en Europe, en plus de l’abonnement mensuel ou annuel à Disney+. En France, le film est uniquement disponible au cinéma parce que la chronologie des médias interdit la sortie d’un film au cinéma et sur un autre support en même temps. Un délai est requis. En l’occurrence, la loi impose un délai de trois ans pour l’avoir sur une plateforme de streaming.

En soi, Jungle Cruise fait deux fois moins bien que Black Widow qui avait généré au lancement 60 millions de dollars juste avec Disney+. Mais il faut dire que le second était très attendu, étant donné qu’il s’agit d’un film Marvel. Les deux films ont malgré tout le même budget, à savoir 200 millions de dollars.

L’argent entre jeu

La sortie au cinéma et sur Disney+ génère en tout cas un débat du côté des acteurs. Cette semaine, Scarlett Johansson a porté plainte contre la société de Mickey concernant justement la sortie de Black Widow au cinéma et en streaming. Elle affirme que Disney n’a pas respecté son contrat, puisque le film aurait uniquement dû sortir au cinéma (au départ). Dans son cas, Scarlett Johansson a obtenu 20 millions de dollars pour le film et touche aussi un pourcentage des recettes. Mais cela concerne uniquement les recettes avec les places de cinéma, elle ne gagnerait rien avec la diffusion sur Disney+, d’où la plainte.