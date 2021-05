Jungle Cruise sortira sur Disney+ et au cinéma, sauf en France

Jungle Cruise, le film avec Dwayne Johnson et Emily Blunt, sortira en juillet au cinéma et sur Disney+. Mais en France, il faudra se contenter d’une sortie au cinéma. Il faudra attendre 2024 pour l’avoir en streaming à cause de la chronologie des médias.

Jungle Cruise sera simultanément sur Disney+ et au cinéma selon les pays

Il est bon de noter que Jungle Cruise sur Disney+ sera en Premier Access. Cela signifie que les abonnés à la plateforme de streaming devront payer un supplément pour voir le film. Le coût est de 30 dollars en l’occurrence. Il est certain qu’une place de cinéma est beaucoup plus intéressante financièrement parlant. Mais l’avantage avec le streaming est la possibilité de revoir le film autant de fois que le spectateur le souhaite.

Premier Access a déjà concerné plusieurs films. Il y a notamment eu Mulan et Raya et le Dernier Dragon. Cruella et Black Widow vont également nécessiter un surcoût. Et voilà donc que Jungle Cruise s’ajoute à la liste.

En France, Jungle Cruise sortira au cinéma le 28 juillet prochain. Voici le synopsis du film :