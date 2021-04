Raya et le dernier dragon sortira finalement sur Disney+ en France

Raya et le dernier dragon a une date de sortie en France et ce sera disponible sur Disney+, au lieu du cinéma comme c’était prévu au départ. Le film d’animation arrivera le 4 juin prochain sur la plateforme de streaming.

Raya et le dernier dragon directement sur Disney+ en France

Disney a visiblement estimé que les cinémas français ne seraient pas rouverts d’ici les prochaines semaines, d’où son intention de zapper les salles obscures et préférer le streaming. Il faut dire que cette situation est tout sauf une surprise.

Pour rappel, Raya et le dernier dragon est déjà disponible sur Disney+ dans plusieurs pays depuis un peu plus d’un mois maintenant. Les abonnés dans ces régions doivent toutefois payer un supplément, l’abonnement mensuel (ou annuel) seul ne suffit pas. Le prix est de 29,99$ aux États-Unis et 21,99€ dans les pays européens. En France, le film sera inclus dans l’abonnement. Ce fut le même scénario pour Mulan l’année dernière.

Voici le synopsis du film :

Il y a de cela fort longtemps, au royaume imaginaire de Kumandra, humains et dragons vivaient en harmonie. Mais un jour, une force maléfique s’abattit sur le royaume et les dragons se sacrifièrent pour sauver l’humanité. Lorsque cette force réapparaît cinq siècles plus tard, Raya, une guerrière solitaire, se met en quête du légendaire dernier dragon pour restaurer l’harmonie sur la terre de Kumandra, au sein d’un peuple désormais divisé. Commence pour elle un long voyage au cours duquel elle découvrira qu’il lui faudra bien plus qu’un dragon pour sauver le monde, et que la confiance et l’entraide seront essentielles pour conduire au succès cette périlleuse mission.