Chronologie des médias : le gouvernement laisse quelques semaines pour trouver un accord

Il faut encore patienter pour du nouveau du côté de la chronologie des médias, annonce Roselyne Bachelot. La ministre de la Culture a annoncé qu’elle laissait quelques semaines aux acteurs de la filière cinématographique et audiovisuelle pour trouver un accord. Si aucun accord n’est trouvé, alors le gouvernement prendra le dossier en main et tranchera à la fin de l’été.

Quelques semaines pour trouver un accord

« Il est dans l’intérêt de toute la filière que vous aboutissiez rapidement à cet accord », a déclaré Roselyne Bachelot devant les professionnels du cinéma et de l’audiovisuel au Festival de Cannes, en clôture d’une table ronde du Centre national de la cinématographie et de l’image animée (CNC). « Moi je veux que la discussion continue », a-t-elle ensuite expliqué à la presse, se défendant d’avoir lancé un ultimatum aux parties prenantes. « Au contraire, j’ai laissé de la liberté, je dirai du mou, pour que les discussions puissent aller à leur terme et que je ne sois pas contrainte à avoir un texte qui serait d’origine purement gouvernementale », a poursuivi la ministre. Mais en cas d’échec, « le gouvernement tranchera à la fin de l’été », a-t-elle dit à l’AFP.

Une chronologie des médias existante pas adaptée au streaming

La chronologie des médias est une réglementation française qui détermine le délai de sortie pour un film qui a vu le jour au cinéma. En l’état, il faut attendre quatre mois pour une sortie en DVD/Blu-ray/VOD, huit mois pour une disponibilité sur une chaîne qui a signé un accord avec les organisations du cinéma (Canal+ et OCS en l’occurrence), 17 mois pour voir le film sur les chaînes payantes, 22 mois pour les chaînes gratuites et 36 mois pour les services de streaming par abonnement (Netflix, Prime Video, Disney+, etc).

Le changement de la chronologie des médias va surtout concerner les services comme Netflix. La nouvelle réforme devrait permettre à ces plateformes de diffuser les films en France 12 mois après leur sortie en salles, en contrepartie d’une obligation d’investissement dans la production française qui leur est désormais imposée. C’est en place depuis le 1er juillet : les services doivent investir 25% de leur chiffre d’affaires réalisé en France pour financer le cinéma et de l’audiovisuel français.