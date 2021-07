Hawkeye : date de sortie et première image pour la série Marvel

Hawkeye a maintenant une date de sortie : la série Marvel sera disponible le 24 novembre 2021 sur Disney+. Comme à chaque fois pour les programmes originaux du service de streaming, ce sera un épisode par semaine et non tout d’un coup.

Hawkeye rejoint WandaVision, Falcon et le Soldat de l’Hiver, ainsi que Loki, qui vient de s’achever, comme la suite du MCU. La série reprendra également les éléments de l’intrigue du film Black Widow, comme le laisse entendre la séquence post-générique du film.

Nous avons aussi le droit à une première image de Hawkeye, en plus de sa date de sortie. On peut voir Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner) et Kate Bishop (Hailee Steinfeld) face à face. Clint Barton et Kate Bishop entretiennent une relation presque familiale dans les comics, se comportant selon les moments comme frère et sœur, père et fille ou meilleurs amis.

Mais avant de découvrir la série en novembre, les fans de Marvel pourront découvrir la série animée What If…? qui débarque le 11 août sur Disney+. Ce sera en place pendant 10 semaines jusqu’au 13 octobre. À noter que la série Ms. Marvel doit voir le jour à la fin de l’année, mais Marvel n’a pas encore communiqué une date de sortie.

Découvrez une première image de la série #Hawkeye révélée par @EW avec Jeremy Renner et Hailee Steinfeld ! 🏹 Hawkeye, une série Disney+ Original, en streaming dès le 24 novembre sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/Udg45QHpB5 — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) July 29, 2021

Outre les séries, il y a les films. Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux arrive au début de septembre, Les Éternels fera ses débuts au début de novembre et Spider-Man: No Way Home tissera sa toile à la mi-décembre au cinéma.