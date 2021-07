PS5 : Sony annonce 10 millions de ventes et du mieux pour le stock

Sony a franchi le cap des 10 millions de ventes pour sa PS5, comme la rumeur l’annoncé il y a peu. Elle établit un record pour le groupe en devenant la console qui s’est vendue le plus vite.

Le cap des 10 millions de ventes pour la PS5 a été atteint le 18 juillet, annonce aujourd’hui Sony. « Malgré les difficultés d’approvisionnement et une pandémie mondiale, nous sommes fiers d’avoir offert une expérience de jeu transformatrice qui captive les joueurs du monde entier. Tout le monde à Sony a mis tout en œuvre pour rendre l’expérience PlayStation meilleure que jamais », déclare le groupe dans un communiqué.

Une bonne nouvelle concerne le stock. Il n’aura échappé à personne qu’acheter une PlayStation 5 n’est pas simple, bien que la situation s’améliore depuis quelques semaines. Cela va continuer sur cette lancée. « Nous progressons régulièrement dans l’approvisionnement mondial disponible et nous sommes impatients de voir le jour où tous ceux qui veulent une PS5 pourront facilement l’obtenir », dit Sony.

Les prochains mois vont en tout cas être cruciaux avec l’arrivée de nombreux jeux, dont Battlefield 2042, Deathloop et Far Cry 6 pour ne citer qu’eux. Le catalogue actuel est relativement léger. Mais les titres qui vont réellement exploiter la puissance et la rapidité de la console se préparent.

Il y a donc 10 millions de ventes pour la PS5, mais qu’en est-il de la Xbox Series X en face ? Difficile de répondre, Microsoft ne communique pas une donnée précise.