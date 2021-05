Far Cry 6 : sortie le 7 octobre et du gameplay en vidéo

Ubisoft a présenté aujourd’hui Far Cry 6, avec une date de sortie (7 octobre 2021) et une bande-annonce dévoilant le gameplay. Nous avions jusqu’à présent une vidéo façon cinématique.

Far Cry 6 plante son décor sur l’île tropicale caribéenne de Yara et vous demande de rejoindre la révolution pour libérer ses habitants de l’oppression du dictateur Antón Castillo et de son jeune fils Diego, joués respectivement par Giancarlo Esposito et Anthony Gonzalez.

Vous incarnez un local de l’île, Dani Rojas (qui peut être un homme ou une femme), et vous devrez utiliser des techniques de guérilla pour venir à bout du régime d’Antón. Heureusement, vous ne serez pas seul : des rebelles comme Clara Garcia, capitaine du groupe de révolutionnaires Libertad ou Juan Cortez, ancien espion du KGB passé maître dans l’art de la guérilla, vous aideront dans votre combat. Vous pourrez également faire équipe avec de nouveaux compagnons à quatre pattes, comme Chorizo le teckel ou Guapo, le féroce crocodile.

Far Cry 6 est jouable aussi bien en solo qu’en coopération à deux. Le jeu propose le monde ouvert le plus diversifié que la série ait connu et pour la première fois dans la saga, des environnements urbains denses. Par ailleurs, vous pourrez explorer des villes, des villages et les jungles de Yara de plusieurs manières : à cheval, à bord de tanks ou de véhicules « faits maisons ».

Ubisoft proposera Far Cry 6 le 7 octobre 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Le jeu peut être précommandé dès maintenant.