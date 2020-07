Far Cry 6 fuite : sortie en février 2021 et Giancarlo Esposito comme méchant

Le PlayStation Store a fait une gaffe en listant le jeu Far Cry 6 avant l’officialisation d’Ubisoft. C’est l’occasion de connaître la date de sortie, le méchant du jeu et la gratuité pour obtenir la version PlayStation 5.

La date de sortie affichée est le 18 février 2021. Ubisoft officialisera probablement cette date le 12 juillet prochain, jour où il organisera l’Ubisoft Forward, son rendez-vous où de nouveaux jeux seront dévoilés. Far Cry 6 devrait logiquement être présenté à cette occasion.

La fuite est aussi l’occasion de confirmer une rumeur qui a circulé ces derniers temps : Giancarlo Esposito sera le méchant du jeu. L’acteur américain est notamment connu pour avoir joué Gustavo Fring dans les séries Breaking Bad et Better Call Saul, et plus récemment Moff Gideon dans The Mandalorian. Son rôle dans Far Cry 6 est un dictateur nommé Anton Castillo :

Bienvenue à Yara, un paradis tropical figé dans le temps. En tant que dictateur de Yara, Anton Castillo est déterminé à redonner à sa nation sa gloire d’antan par tous les moyens, son fils Diego suivant ses traces sanglantes. Leur impitoyable oppression a déclenché une révolution.

Le joueur incarnera Dani Rojas, décrit comme un Yaran local qui « devient un guérillero pour libérer la nation ». Dani Rojas combattra les militaires d’Anton Castillo sur « le plus grand terrain de jeu de Far Cry à ce jour à travers les jungles, les plages et Esperanza, la capitale de Yara », selon la présentation faite sur le PlayStation Store.

Une ultime information dévoilée est que toute personne qui achète la version PlayStation 4 de Far Cry 6 aura gratuitement le droit à la version PlayStation 5.

Au vu des fuites, Ubisoft a officialisé l’existence de Far Cry 6 avec une vidéo teaser. Des détails plus complets seront communiqués le 12 juillet.