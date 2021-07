La PS5 se serait déjà écoulée à plus de 10 millions d’exemplaires

La PlayStation 5 a toujours le vent en poupe dans le coeur des joueurs. Si l’on en croit les chiffres de VGChartz, la PS5 aurait franchie la barre symbolique des 10 millions d’exemplaires écoulés depuis son lancement ! Sur la seule semaine du 4 au 10 juillet 2021, la grande console blanche se serait vendue à 235 907 unités dans le monde. Ces scores restent loin de ceux de la Switch (près de 90 millions d’exemplaires écoulés, 359 529 durant la semaine du 4 au 10 juillet 2021), mais sont presque deux fois supérieurs à ceux de la Xbox ( 116 412 ventes sur la semaine du 4 au 10).

Et la Xbox justement ? Comme on peut s’en douter, les scores sont nettement moins impressionnants… mais loin d’être ridicules. Les Xbox Series X frôlent ainsi les 6 millions de ventes depuis le lancement (5,93 millions), ce qui est plutôt un bon score pour la marque sachant que depuis son lancement, ce ne sont pas les gros jeux exclusifs qui se sont bousculés au portillon (à contrario des Returnal, Rachet, ou Demon’s Souls de la PS5). On notera que Xbox reste derrière PlayStation dans un rapport inférieur à 1 pour 2 sur la new gen, alors que sur la gen précédente, 3 PS4 s’étaient vendues pour 1 seule Xbox One.

Sony comme Microsoft font ainsi mieux à période égale par rapport à la gen précédente, et ce malgré la pénurie de composants. Pour Sony, cela prend même des allures de raz de marée. Il avait fallu 39 semaines pour que la PS4 passe la barre des 10 millions de ventes, il n’en a fallu que 35 pour que la PS5 fasse de même. Le second semestre pourrait être un peu plus équilibré entre Xbox et Sony. La firme japonaise n’a plus qu’Horizon Forbidden West comme grosse cartouche à venir d’ici la fin de l’année, alors que Microsoft va commencer – enfin – a enchainer quelques gros titres (FH 5, Flight Simulator, The Ascent, Halo Infinite, Age of Empires).