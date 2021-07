Twitter acquiert Brief, une application qui résume l’actualité

Twitter a acquis le service Brief. Il s’agit d’une application qui résume les principales actualités, et ce chaque jour. Le réseau social n’est pas entré dans les détails concernant le montant de l’achat.

L’équipe de Brief va rejoindre l’unité Experience de Twitter, notamment les cofondateurs de l’application, à savoir Nick Hobbs et Andrea Huey. Nick Hobbs a également été le concepteur de Brief, et avant cela, il a travaillé comme chef de produit chez Google. Andrea Huey a précédemment travaillé comme ingénieur chez Microsoft et Google.

Twitter continuera à « attirer des talents qui compléteront nos équipes et contribueront à accélérer notre travail pour élargir le spectre des conversations que les gens peuvent avoir sur Twitter », a déclaré la plateforme. Pour ce qui est de Brief, l’application va cesser de fonctionner le 31 juillet. Les utilisateurs existants ont reçu une notification pour leur annoncer l’acquisition.

Cet achat de Brief par Twitter ne signifie pas obligatoirement que le réseau social va proposer un résumé de l’actualité dans sa propre application. En effet, il s’agit plus d’un « acqui-hire ». C’est un terme signifiant qu’une entreprise achète surtout une start-up ou une société pour son personnel et le talent de ce dernier plutôt que le service en lui-même.

On notera malgré tout que Twitter s’intéresse beaucoup à tout ce qui touche de près ou de loin à l’actualité depuis quelques mois. Rien qu’en janvier, Twitter a acquis Breaker (podcast), Ueno (agence de services créatifs), DriveScale (infrastructures composables) et Revue (newsletter). Il y a depuis eu Reshuffle (plateforme d’intégration d’API) et Scroll (accès aux médias sans publicité).