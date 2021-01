Twitter rachète Breaker, une application de podcasts

Twitter annonce le rachat de Breaker. Il s’agit d’une application de podcasts qui mise sur la partie sociale et donc le partage. Ni Twitter ni Breaker n’ont dévoilé le montant du rachat.

Breaker permet la lecture de podcasts, ainsi que de faire des découvertes. L’application intègre également un réseau social interne permettant aux utilisateurs de suivre d’autres personnes. C’est un moyen de poster un commentaire, aimer un contenu ou encore partager un podcast avec ses contacts. Le service a vu le jour en 2016.

Breaker va rejoindre Twitter pour travailler sur Spaces. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité du réseau social qui offre des conversations audio en temps réel avec d’autres utilisateurs par le biais de salles virtuelles.

The Breaker team is joining Twitter! We’re excited to be building the future of public conversations. Breaker will be shutting down on Jan 15, more info: https://t.co/l3n1ge4p87

— Breaker (@Breaker) January 4, 2021