[Prise en main] Redmi Buds 3 Pro : des intras TWS très autonomes, avec ANC et APTx, à un tarif d’entrée de gamme

A l’instar de ce qu’il est parvenu à faire sur le secteur du smartphone, Xiaomi (ici sous sa marque Redmi) tente de bousculer le marché des intras TWS (True Wireless Stereo). Les Redmi Buds 3 Pro sont en fait une version redessinée des Redmi AirDots 3 Pro qui sont déjà en vente en Chine, les deux modèles d’intras TWS partagent d’ailleurs le même code produit (TWSEJ01ZM). Et c’est peu dire que Xiaomi a eu une très bonne idée en lançant ces petits écouteurs à l’international. Car on ne fera pas durer le suspens ici : les Redmi Buds 3 Pro changent radicalement l’idée que l’on pouvait se faire d’un intra TWS d’entrée de gamme facturé aux alentours des 50 euros. Explications :

Le retour de l’AirDots 3… en plus joli

En terme de design, Xiaomi la joue une fois de plus très sobre, avec un boitier de rangement et de recharge assez petit mais pas minuscule non plus (il est un peu plus long que celui du AirDots 3 Pro), en forme de galet couleur « Gris Glacier » (ou « Noir Graphite » selon le modèle). Ce boitier se recharge en un peu plus de deux heures via son port USB-C, et en presque 3 heures en sans fil. A l’intérieur du boitier, les intras (tout aussi ronds et sobres) ne mettront qu’une petite heure à se recharger, mais il ne faut guère qu’une quinzaine de minutes pour bénéficier de 3 heures d’autonomie. En comptant la réserve du boitier, on dispose donc d’environ 28 heures d’autonomie (moins si l’ANC est activé).

Appairage sans accros

Un appui de quelques secondes sur le bouton au centre du boitier, et tout est prêt pour l’appairage, qui s’est effectué chaque fois sans aucune anicroche (ce qui est loin d’être toujours le cas avec d’autres modèles d’intras que nous avons eu en main). Les Buds 3 Pro se logent facilement dans le creux de l’oreille, et surtout tiennent fermement accrochés à vos esgourdes, même en pleine séance de pompes (oui, je fais des pompes le matin).

Un son étonnamment correct pour le prix

Et la qualité sonore me direz vous ? C’est la bonne surprise par dessus la bonne surprise : le son est étonnamment correct, équilibré et détaillé, même si les médiums manquent parfois un peu de présence. Attention, on ne parle pas ici d’intras audiophiles bien sûr, mais sur les titres massivement instrumentaux, ou les morceaux avec de grandes nappes de synthés (un méchant test pour les intras), le Buds 3 Pro s’en tire plus qu’avec les honneurs et évite l’effet de bouillabaisse sonore. Merci aux transducteur composites dynamiques de 9 mm, et merci aussi d’avoir intégré le support de l’aptX Adaptive, la puce Qualcomm QCC3040 prenant en charge le format. On rappellera ici que l’aptX Adaptative choisit automatiquement entre les modes haute définition et faible latence celui qui convient le mieux. Vous jouez sur votre mobile ou regardez un film ? Alors ce sera la faible latence. Vous écoutez de la « zick » en audio HD ? Alors ce sera la haute définition. Magique.

ANC : super, mais pour les smartphones Xiaomi/Redmi

L’autre gros point fort, c’est bien sûr l’ANC « adaptatif » et le mode transparence, même s’il faut ici faire une précision délicate : ces fonctions sont disponibles uniquement pour les utilisateurs de smartphones Redmi ou Xiaomi. Ces fonctions exclusives à l’écosystème Xiaomi/Redmi valent largement qu’on s’y intéresse : la fonction de réduction de bruit active s’adapte en effet à l’environnement sonore de l’utilisateur, passant ainsi de « Légère » dans les lieux tranquilles (parc, bibliothèque) à « Balancée » dans les endroits un peu plus bruyants (rues, certains cafés) jusqu’à « Profonde » dans les zones a forts décibels (métro, aéroport). Le mode Transparence permet non seulement d’entendre les sons extérieurs mais aussi de dialoguer librement avec une personne (mode dual).

Conclusion : l’entrée de gamme toutes fonctions comprises

En bref, après trois jours d’utilisation assez intensive, ma prise en main (et à l’oreille) des Buds 3 Pro ne me fait regretter qu’une seule chose, que l’appairage avec mon iPhone 12 Pro ne me donne pas accès à l’ANC adaptatif et au mode transparence ; car pour le reste, c’est du tout bon, et au prix indiqué, c’est même encore mieux que ça.