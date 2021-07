Fifa 22 : EA nous fait le coup de la fausse mise à jour gratuite vers la next-gen (PS5 – Xbox Series)

Rebelotte et dix de der : habitué des coups sous la ceinture, l’éditeur EA copie cette fois les mauvaises habitudes d’un autre éditeur, 2K Games. 2K avait en effet créé la polémique avec sa version next gen de NBA 2K21 (la Bundle Edition Mamba Forever) facturée à 99 euros, et sans même proposer de mise à jour next gen pour les acheteurs de la version old-gen (PS4 – Xbox One).

Electronic Arts se cale sur le même modèle de prédation avec Fifa 22. Ceux qui auront acheté la version old gen du titre (facturée tout de même à 70 euros), n’auront droit à aucune mise à jour vers la next gen s’ils passent sur Xbox Series ou PS5. Il faudra tout racheter… ou prévoir plutôt de se procurer l’édition Ultimate de Fifa 22, vendue elle à 99,99 euros, qui permet selon EA de passer « gratuitement » à la version next gen lorsque le moment se présentera.

On notera l’emploi ici frauduleux du terme « gratuit » pour une édition largement surfacturée en prévision de la mise à jour. Le « droit » à la mise à jour next-gen, c’est en fait 30 euros de différence avec la version de base vendue à 70 euros, ce qui est loin d’être négligeable. Surtout, on comprend mal ici ce qui bloque : si EA peut faire la mise à jour à partir de l’édition Ultimate, rien ne l’empêche de faire la même mise à jour à partir de la version standard. EA for the payers ?

Fifa 22 sortira le 1er octobre prochain sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et PC.