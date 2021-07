Une start-up française prévoit de déployer des taxis volants à hydrogène

Il y a quelques jours, nous vous rapportions que la Russie avait dévoilé son taxi volant, le Cyclocar VTOL. Mais en Europe, ce genre de projets commence également à prendre racine. Les premiers taxis volants sont effectivement attendus dès 2024 en Europe et les premiers vols d’essai devraient bientôt avoir lieu en Ile-de-France.

A ce propos, un entrepreneur français, Yves Charles, qui est à la tête de la start-up Avionéo, basée à Dijon, projette de concevoir des taxis volants autonomes à hydrogène. Son objectif serait de désenclaver les villes grâce à cette solution efficace, accessible et avec un impact minimal sur l’environnement. Mais comment va-t-il s’y prendre ?

Avionéo va concevoir un prototype opérationnel de ses taxis volants à hydrogène

Pour concrétiser ce concept, Avionéo mise dans un premier temps sur le projet de recherche collaboratif Vita GéoDRONE et, dans un second temps, sur le consortium TurboH2. Concernant le projet Vita GéoDRONE, le but est de concevoir un appareil capable de cartographier le sol jusqu’à 120 m à l’aide d’un radar. La première étape consiste ainsi à fabriquer un aéronef à l’échelle 1. Puis, de placer de l’équipement à la place des futurs passagers que pourrait transporter l’appareil à l’avenir. Mais avant d’arriver là, Avionéo doit réunir la somme de 2,5 millions d’euros pour passer du stade de la maquette vers le prototype opérationnel.

Les premiers vols commerciaux débuteront dès 2025

Pour ce qui est du consortium TurboH2, les équipes vont travailler sur un turbo générateur polycarburants compatible avec l’hydrogène. Pour information, les taxis volants à hydrogène d’Avionéo devraient pouvoir effectuer des trajets d’une cinquantaine de kilomètres. Mais aussi de tenir 20 minutes à une vitesse de 150 km/h. La start-up projette également d’effectuer ses premiers vols commerciaux dès 2025. Question autonomie, les appareils seront pilotés par des humains dans un premier temps. Mais la start-up ambitionne à terme d’atteindre une autonomie totale.