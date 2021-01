Taxis volants : les premiers vols d’essai (très) bientôt en Ile-de-France

Qui a dit que Paris n’était pas à la pointe de la tech ? La région Ile-de-France va bientôt démarrer les premiers essais du VoloCity. Conçu et fabriqué par la startup allemande Volocopter, le VoloCity est sans doute le projet de taxi-volant le plus avancé en Europe. La région Ile-de-France, la RATP ainsi que le groupe ADP ouvrent ainsi la voie à un Paris futuriste traversé de VToL (Vertical Take-off and Landing soit des appareils volants à décollage et atterrissage vertical). Blade Runner ? Non, Paris en 2050…

Le VoloCity est un taxi volant entièrement autonome qui fonctionne à l’énergie électrique. Les 9 batteries ainsi que les 18 moteurs assurent un transport sur 35 km à la vitesse maximale de 110 km/h. De quoi faire la nique aux embouteillages sur le périph… A noter enfin que l’appareil peut emporter avec lui un pilote et son unique passager. Les différents partenaires autour du projet prévoient le lancement d’une offre commerciale de taxis volants d’ici 2030… au mieux. D’autres projets du même type seront eux aussi évalués, à l’instar du CityAirbus d’Airbus, ou du VToL d’Atea.