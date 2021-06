La Russie dévoile son taxi volant, le Cyclocar VTOL !

La Russie vient de dévoiler un engin volant révolutionnaire. Il s’agit du Cyclocar VTOL, un appareil racé à décollage et atterrissage vertical et avec une allure pour le moins atypique !

En effet, l’aéronef présente un habitacle racé et quatre cylindres ressemblant à des bobines de fil de couture qui lui servent de système de propulsion. Toutefois, des systèmes d’hélices à pas variables sont logées dans ces cylindres rotatifs. En d’autres termes, le Cyclocar VTOL vole, peut embarquer jusqu’à 6 personnes et peut également atteindre une vitesse de pointe de 250 km/h !

Un projet de la Fondation russe pour la recherche avancée

Pour information, le Cyclocar VTOL est un projet de taxi monté par la Fondation russe pour la recherche avancée. Les cylindres rotatifs sont appelés hélices cycliques. Il s’agit d’un système de propulsion qui est très peu exploité. Les pales d’hélices à pas variables se trouvent dans un cylindre rotatif d’1,5 mètre de diamètre.

Elles peuvent automatiquement modifier leur pas pour adapter la portance et la vitesse sans pour autant changer le régime des moteurs. Pour le moment, le Cyclocar VTOL serait un prototype modèle réduit de 60 kg qui peut s’orienter à 360°sans avoir à modifier le régime des moteurs.

Ce taxi volant présentera une autonomie de 500 km

Les Russes prévoient d’exploiter ce procédé de façon hybride, avec des moteurs 100% électriques et une génératrice électrique à carburant. On sait également que cet aéronef présentera une autonomie de 500 km avec 600 kg de charge utile et devrait prendre en l’air en 2022.

Il pourrait également être piloté ou télécommandé. Pour l’instant, la Fondation n’a pas révélé la vocation de cet appareil mais certains supposent qu’elle pourrait servir à des fins militaires.