Dune : pas de report pour la sortie française du film, toujours fixée au 15 septembre !

Pour une fois, la France pourra profiter d’un énorme blockbuster bien avant les Etats-Unis. Le Dune du réalisateur canadien Denis Villeneuve a en effet été reporté au 22 octobre aux US (au lieu du 1er octobre), principalement pour éviter la confrontation directe avec le dernier James Bond, Mourir peut Attendre (explication officieuse, mais de loin la plus logique). On pouvait craindre un report du même ordre en France, mais ce ne sera pas le cas finalement. Warner Bros France vient en effet de confirmer que Dune sortirait bien le 15 septembre dans l’hexagone, plus d’un mois avant la sortie américaine en salles (et sur HBO Max) !

Sortie de #Dune, réalisé par Denis Villeneuve :

🇺🇸 22 octobre 2021

🇫🇷 15 septembre 2021 En France, le film ne change pas de date ! Rendez-vous à la rentrée ✌ pic.twitter.com/jAPnBGrS14 — Warner Bros France (@warnerbrosfr) July 5, 2021

Plus que 2 mois à attendre donc pour admirer cette nouvelle interprétation du chef d’oeuvre visionnaire de Frank Herbert. Histoire de patienter, il reste toujours possible de (re)lire le synopsis : « L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l’humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre… ».