Dune est reporté de 3 semaines pour éviter James Bond

Warner Bros a décidé de reporter la sortie du film Dune, qui verra maintenant le jour le 22 octobre prochain, au lieu du 1er octobre. C’est du moins le cas aux États-Unis. En France, le film doit sortir le 15 septembre, mais il n’est impossible que le report de trois semaines s’applique également chez nous. Cela signifierait une sortie le 6 octobre.

Report de date pour Dune

Il n’y a pas d’explication officielle de la part de Warner Bros pour le report de Dune pour trois semaines. Mais selon les informations de The Hollywood Reporter, le studio veut éviter d’être en concurrence directe avec Mourir peut attendre, le nouveau film James Bond. Les deux longs-métrages ne seront effectivement pas en concurrence aux États-Unis, mais cela reste à déterminer en France. Chez nous, le nouveau James Bond sortira le 6 octobre.

Voici le synopsis du film Dune :

L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l’humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…

Le film de science-fiction, réalisé par Denis Villeneuve, est une adaptation du roman Dune de Frank Herbert paru en 1965. Il s’agit de la troisième adaptation. La première a été le film de David Lynch en 1984 et la mini-série de John Harrison en 2000.

Aux États-Unis, le film sortira en simultané au cinéma et sur la plateforme de streaming HBO Max. Ce sera uniquement au cinéma en France, la chronologie des médias empêchant une sortie en salles et en streaming. Qui plus est, HBO Max n’existe pas dans l’Hexagone.