Flex : Free Mobile propose une forme de subvention plus « transparente »

C’était annoncé : Free vient de dévoiler Free Flex, un nouveau modèle de subvention qui dissocie l’achat/location du mobile (location avec option d’achat au bout de 24 mois) de l’abonnement proprement dit. On se retrouve donc avec d’un côté l’offre de location/achat du smartphone (sur 2 ans, et avec une mise de départ) et de l’autre côté l’abonnement mobile sans engagement. L’offre est ainsi beaucoup plus « transparente » pour le consommateur, qui d’un coup d’œil peut voir ce que lui coûte exactement le smartphone, sans les aspects « coûts cachés » des subventions classiques.

Concernant les offres de location avec option d’achat, Free propose un catalogue de mobiles assez vaste (50 modèles), qui va du modèle d’entrée de gamme – Xiaomi Redmi 9A à partir de 2,99 euros/mois + mise de départ de 35 euros – au modèle nettement plus premium, à l’instar de l’iPhone 12 proposé à 19,99 euros/mois avec une mise de départ de 250 euros. A la fin des 24 mensualités, il est possible de garder le mobile pour un surcoût supplémentaire plus ou moins lourd en fonction du mobile (+100 euros pour l’iPhone 12 par exemple).

Et bien sûr, l’abonnement et l’achat du mobile ne sont pas liés avec Flex. Il reste possible de changer d’abonnement voire d’opérateur tout en continuant à verser les mensualités pour le smartphone. L’offre Free Flex est disponible dès maintenant sur le site de Free et dans les boutiques de l’opérateur.