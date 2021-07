Ce n’est pas un scoop : Sony privilégie de plus en plus exclusivement les AAA, voire les AA… quand ces derniers ont une gueule de AAA (comme Returnal par exemple). La fermeture des Japan Studios annonçait déjà la couleur : les jeux barrés et au look vraiment différents, ce sera peut-être encore chez les indés sur PlayStation, mais sans doute plus chez un studio first party.

Ce désamour avec les indés est aussi visible en coulisses : Iain Garner, cofondateur de Neon Doctrine, vient de tacler Sony avec une virulence rare. Garner accuse le géant japonais de ne rien faire pour faciliter le travail des indés. Pire encore, Sony accumulerait les obstacles sur leur route. Ainsi, les développeurs indépendants n’ont pas la main sur les promotions de leurs titres dans le PlayStation Store, une situation qui contraste avec les pratiques nettement plus ouvertes de Nintendo et Xbox en la matière. Sony aurait même refusé une demande de promo du grand créateur indé Lucas Pope (Papers, Please).

La critique au vitriol de Garner a ouvert les vannes : Matthew White de Whitethorn Games affirme ainsi qu’un dev indé à toutes les peines du monde à obtenir un compte-rendu des ventes sur le PlayStation Store ou bien encore que Sony fournit aux indés des outils marketing médiocres, loin de ce que proposent Nintendo et Xbox. Cristian Botea de Those Awesome Guys explique que Sony a aussi une fâcheuse tendance à ne pas répondre aux mails (on peut penser qu’il se montre plus véloce quand c’est Ubisoft à l’autre bout).

Histoire de bien enfoncer le clou, de nombreux développeurs indés ont publié les statistiques de ventes de leurs titres sur le PlayStation Store, très en deçà des ventes réalisées sur les boutiques Nintendo et Xbox. La PlayStation est pourtant la plateforme où il se vend le plus de jeux, mais on oublie de le dire souvent, ces ventes concernent pour l’immense majorité des titres AAA, qu’ils viennent de Sony ou de studios tiers (Ubisoft, EA). La normalisation est en marche…

The Last Guardian : un jeu de ce type dans les studios PlayStation est désormais impossible

On passera aussi sous un silence gêné l’absence quasi totale de communication autour des titres indés. Les State of Play sont désormais entièrement consacrés au gros jeux AAA à venir tandis que les confs Microsoft, beaucoup plus axées sur les prochains titres du Game Pass, présentent à égalité de traitement des jeux AAA et des titres indés beaucoup plus confidentiels. Difficile aussi de ne pas parler du programme ID@Xbox, qui permet aux indés de porter rapidement leurs titres sur la boutique Xbox et offre un accès à des outils et de la documentation gratuite (dont deux kits SDK gratuits par studio).

Alors certes, et les réactions dans certains fils de commentaires le prouvent, certains joueurs prennent de haut les indés et considèrent que les AAA sont le le vrai « gratin » du jeu vidéo. Un peu faible lorsqu’on sait que nombre des meilleurs jeux de la gen précédente sont des titres indés (Hades, Outer Wild, Subnautica, et tant d’autres). Difficile en outre de se prétendre amateur de JV quand on ne joue qu’à du AAA, comme il est compliqué de se prétendre cinéphile si l’on ne va voir que les Fast and Furious, les films Marvel ou tout autre grosse production hollywoodienne.

Le dernier mot revient ici à Jay Tholen, développeur de Hypnospace Outlaw : « PlayStation est nul pour les développeurs indépendants ». C’est carré.