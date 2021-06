Des chercheurs estiment que les réseaux sociaux sont désormais un risque majeur pour l’humanité

Longtemps, la critique des « rézosocios » a été assimilée à une attitude ringarde un brin réac et anti modernité. Mais depuis quelques années, plusieurs affaires graves et de nombreux faits de sociétés majeurs ont largement rebattu les cartes du débat.

L’affaire Cambridge Analytica, la montée des mouvements anti-vax en plein pandémie de COVID-19, les thèses complotistes qui se répandent comme des feux de forêt, les harcèlements en meute venant d’horizon politiques très divers (de la droite la plus extrême aux social justice warriors de gauche), la polarisation des débats (et en corolaire la quasi impossibilité d’émettre des avis nuancés), la résurgence de la pensée magique (écologie anti-science, mouvement pseudo féministe des sorcières, etc.), la cancel culture, le rebond des mouvements religieux extrémistes sur les grandes plateformes (Twitter, Facebook), le culte du paraitre, le formatage des goûts et des opinions, les discours de haine ou le revenge porn tracent le paysage d’un réseau internet qui semble avoir abandonné sur le bord de la route la rationalité et le sens de la justice véritable.

La pandémie de Covid-19 a été la parfaite illustration de l’énorme poids du complotisme dans le monde

Un article publié dans la revue PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) par un groupe de 17 chercheurs passe en revue tout ce qui va mal, pour en conclure que les réseaux sociaux doivent désormais être classés dans la liste des risques majeurs pour l’humanité, au même titre que le réchauffement climatique ! Pour les chercheurs, les plateformes sociales sont en effet devenues “incompatibles avec l’idée d’une société saine”.

Les émeutes du Capitole, point d’orgue d’un vaste mouvement de colère anti-démocratique qui s’est d’abord répandu sur les plateformes de chat

A titre d’exemple particulièrement frappant, l’article cite le mouvement anti-vax/anti-masques et ses conséquence extrêmement néfastes dans la gestion de la pandémie actuelle (rebonds multiples, apparition de variants plus agressifs) ou bien encore les émeutes du Capitole qui n’auraient jamais été possibles sans la logistique des plateformes de chat ou de réseaux sociaux (plateformes qui savent censurer le moindre bout de téton mais qui ne font rien lorsque plusieurs individus discutent dans une chat-room sur les moyens à mettre en oeuvre pour occuper illégalement le Congrès américain).

Des chercheurs, intellectuels et artistes commencent à se mobiliser sur les effets néfastes des SJW sur les recherches en sciences humaines et sciences dures, et alertent sur la résurgence d’une forme de pensée unique imposée à coups de cancel culture par les radicaux post-modernes

Les chercheurs estiment en outre que “Les décisions qui ont un impact sur la structure de la société ne doivent pas être guidées par les voix des parties prenantes individuelles, mais plutôt par des valeurs telles que la non-malfaisance, la bienveillance, l’autonomie et la justice”. Dit autrement, l’intérêt général s’efface totalement au profit des intérêts individuels (regroupés ensuite en communautés clivées et clivantes), la liberté d’opinion ayant été détournée en moyen quasi coercitif d’écrasement des opinions les plus raisonnables et les plus scientifiquement sourcées.