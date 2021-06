Leica dévoile un smartphone avec un énorme bloc photo d’un pouce

Pour une surprise, c’est une surprise ! Leica vient de dévoiler le Leitz Phone 1, un smartphone sous sa marque… et bien sûr spécialisé en photographie ! Le bloc photo imposant embarque un capteur 20 mégapixels d’un pouce (f/1.9 et objectif 19mm), et… c’est tout ! Leica estime sans doute que son capteur offre la versatilité et les performances suffisantes pour ne pas s’encombrer deux ou trois autres capteurs spécialisés (ultra grand angle ou macro par exemple).

Le reste des specs est au niveau, soit un écran OLED très lumineux (2000 nits) et très défini (2730 par 1260 pixels) avec un taux de rafraichissement de 240 Hz (!!!), un processeur Snapdragon 888 (compatible 5G) épaulé par 12 Go de RAM, et 256 Go de capacité de stockage. Le Leitz Phone 1 sera proposé à la vente sur le marché japonais dès le mois de juillet au prix de 187 920 yens (soit 1430 euros environ).