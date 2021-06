Facebook met des pubs dans les apps de l’Oculus Quest

Facebook annonce que les propriétaires d’un Oculus Quest vont commencer à voir des pubs au sein même des applications du casque de réalité virtuelle. La première application sera le jeu Blaston. Il y aura ensuite deux autres applications, mais leurs noms ne sont pas dévoilés.

Les pubs arrivent sur l’Oculus Quest

« Pour l’instant, il s’agit d’un test avec quelques applications », a déclaré Oculus concernant l’affichage des pubs dans son casque Quest. « Une fois que nous aurons vu comment ce test se déroule et que nous aurons intégré les commentaires des développeurs et de la communauté, nous fournirons plus de détails sur le moment où les publicités pourraient devenir plus largement disponibles sur la plateforme Oculus et dans l’application mobile Oculus », ajoute la société.

Comme on peut le voir, il y a une publicité qui s’affiche et l’utilisateur peut la viser. La mention « Sponsorisé » apparaît et l’utilisateur peut mettre le lien de côté pour le retrouver plus tard. Il dispose également de quelques options supplémentaires, dont celle de cacher la publicité.

Facebook assure que l’introduction des pubs dans le casque Quest ne modifie pas ses politiques actuelles en matière de confidentialité ou de politique. Plus précisément, le groupe indique qu’il n’utilisera pas les informations stockées localement sur le casque pour cibler des promotions spécifiques sur chaque personne. L’entreprise affirme également qu’elle n’a aucun projet d’utiliser les données relatives aux mouvements pour cibler les publicités… pour le moment du moins.

Des pubs pour plus de revenus

Comme on peut s’en douter, cette annonce des publicités agace les propriétaires d’un casque Oculus. Mais Facebook se défend sur le sujet en disant vouloir aider les développeurs afin qu’ils puissent générer plus de revenus. Aussi, Facebook veut que la réalité virtuelle puisse se financer d’elle-même. Autrement dit, le réseau social aimerait bien que l’argent consacré à la réalité virtuelle vienne directement d’Oculus et non de sa propre trésorerie. Certes, Oculus appartient à Facebook, mais cela reste une société à part.