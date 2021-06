Tesla acceptera de nouveau le paiement en bitcoin quand ce sera moins polluant

Payer sa voiture Tesla en bitcoin sera de nouveau possible à l’avenir… à condition que la cryptomonnaie soit moins polluante. Cette déclaration d’Elon Musk, le patron du constructeur automobile, a été faite par le biais d’un tweet.

« Lorsqu’il sera confirmé que les mineurs [de bitcoins] utilisent une quantité raisonnable d’énergie propre (environ 50%) avec une tendance à l’amélioration, Tesla recommencera à autoriser les transactions en bitcoin », a écrit Elon Musk.

Elon Musk réagissait à un article évoquant la possibilité qu’avec ses tweets, qui font régulièrement bouger la valeur du bitcoin dans un sens ou dans l’autre, il manipule les cours du marché au bénéfice de son entreprise. « C’est inexact », a rétorqué Elon Musk sur Twitter. « Tesla a vendu seulement environ 10% de ses bitcoins afin de confirmer que [la devise] pouvait être vendue facilement sans faire bouger le marché ». Tesla avait annoncé début février avoir investi 1,5 milliard de dollars de sa trésorerie en bitcoins, et en a depuis revendu une partie.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.

When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.

— Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2021