Acheter une Tesla en bitcoin devient possible

Un nouveau moyen de paiement est proposé pour acheter une voiture Tesla, à savoir le bitcoin. C’est pour l’instant le cas aux États-Unis. Elon Musk, le patron du constructeur automobile, révèle que ce sera en place dans les autres pays plus tard dans l’année.

« Vous pouvez maintenant acheter une Tesla en bitcoin », a tweeté aujourd’hui Elon Musk. Il annonce ensuite que le constructeur automobile ne compte pas convertir les bitcoins en dollars. Il va les conserver dans son porte-feuille numérique. Ce choix est aussi intéressant que risqué. En effet, la plupart des entreprises qui acceptent des paiements en bitcoin convertissent immédiatement le montant reçu en dollars, étant donné la volatilité extrême des cryptomonnaies. Mais ce ne sera pas le cas chez Tesla.

You can now buy a Tesla with Bitcoin

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021