Europe : Android va afficher plus de choix pour les moteurs de recherche

Google annonce du changement au niveau de la configuration des smartphones Android et du choix du moteur de recherche par défaut. Les utilisateurs vont avoir davantage de choix et les éditeurs ne devront plus payer.

Tout a commencé l’année dernière quand Android a affiché un menu regroupant quelques moteurs de recherche, à la suite d’une décision antitrust. Il y a Google et trois autres choix. Les moteurs de recherche (Bing, DuckDuckGo, etc) devaient participer à des enchères et Google choisissait les trois qui étaient prêts à payer le plus selon les pays. Naturellement, des groupes comme Microsoft avec Bing avaient plus de chances de gagner que d’autres au vu des importantes finances. La Commission européenne a critiqué ce point et Google opère désormais à des changements.

Pour commencer, les moteurs de recherche n’auront plus à participer à des enchères ou payer quoi que ce soit pour apparaître dans la liste sur Android. Ensuite, Google annonce qu’il affichera jusqu’à 12 moteurs de recherche dans la liste avec un ordre aléatoire. Cela comprendra les cinq moteurs de recherches les plus populaires par pays (dont Google) selon une analyse par StatCounter et sept autres moteurs de recherche qui pourront faire la demande.

Menu actuel vs nouveau menu

Pour être éligibles, les moteurs de recherche doivent être généralistes et non se concentrer sur un thème. Ils doivent également être traduits en plusieurs langues et disposer d’une application sur le Google Play Store.

Les plateformes pourront faire une demande en juin à Google pour apparaître sur le menu d’Android en Europe, et ce chaque année. Le changement interviendra pour les utilisateurs à compter du 1er septembre.