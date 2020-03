Android : les moteurs de recherche alternatifs sont maintenant proposés

Comme prévu, Android a commencé à proposer des moteurs de recherche alternatifs à Google. C’est en place depuis le 1er mars en Europe à la suite d’un accord trouvé avec la Commission européenne.

Les moteurs de recherche sont affichés pour les nouveaux utilisateurs ou ceux qui configurent un smartphone pour la première fois. Trois choix sont proposés en France en plus de Google : DuckDuckGo, Qwant et Info.com. Les deux premiers sont connus, mais le troisième l’est moins dans l’Hexagone.

Pourquoi ces trois choix et pas d’autres, comme Bing par exemple ? Parce que Google a organisé des enchères il y a quelques mois et les plus offrants ont pu se faire se place. DuckDuckGo, Qwant et Info.com sont ceux qui ont proposé le plus d’argent à Google pour être les moteurs de recherche alternatifs en France sur Android.

Faut-il choisir autre chose que Google ? Libre à vous de faire comme vous voulez. La Commission européenne a estimé que Google faisait de l’abus de position dominante en proposant uniquement son propre moteur de recherche sur Android, d’où sa demande de laisser le choix aux utilisateurs. C’est maintenant chose faite. De plus, DuckDuckGo et Qwant misent un peu plus sur le respect de la vie privée que Google, ce qui peut être un argument intéressant.